25 Ağu 2022 - 09:40- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 09:42

Seyir halindeki motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Gebze'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.
Seyir halindeki motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı mask
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Kaza, Köşklü Çeşme Mahallesi Topçular Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIZ 318 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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25 Ağu 2022 - 09:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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