Kafesli kedi evinde pilot uygulama

Sokak hayvanlarının barınma, yiyecek ve tedavi ihtiyaçlarını rutin olarak karşılayan Çayırova Belediyesi, kedi evlerinde yeni bir uygulamaya imza attı. Sokak hayvanlarının güvenliği, kedi evlerinin temizliği ve mama kaplarının hijyenini sağlamak için oluşturulan projede ilk adım Şelale Park’ta atıldı. Kafes içinde güvenli alanda yer alacak sokak hayvanları, kendileri için oluşturulan küçük kapıdan istedikleri an giriş çıkış yapabilecek ve özgürlükleri kısıtlanmayacak. Projenin ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.