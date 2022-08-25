Kafesli kedi evinde pilot uygulama

Sokak hayvanlarının barınma, yiyecek ve tedavi ihtiyaçlarını rutin olarak karşılayan Çayırova Belediyesi, kedi evlerinde yeni bir uygulamaya imza attı. Sokak hayvanlarının güvenliği, kedi evlerinin temizliği ve mama kaplarının hijyenini sağlamak için oluşturulan projede ilk adım Şelale Park’ta atıldı. Kafes içinde güvenli alanda yer alacak sokak hayvanları, kendileri için oluşturulan küçük kapıdan istedikleri an giriş çıkış yapabilecek ve özgürlükleri kısıtlanmayacak. Projenin ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.