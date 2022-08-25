İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen aronyalar, İzmit’e şifa dağıtmaya devam ediyor. Çiftçileri desteklemeyi sürdüren İzmit Belediyesi, deneyim kazandığı süper meyve aronya yetiştiriciliğinde başarı sağlıyor. Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yarın saat 10.30’da hasat etkinliği gerçekleştirecek. Programa üreticilerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Program çerçevesinde ürün takdimi ve tadımı da yapılacak.
25 Ağu 2022 - 09:42- Gündem Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 09:43
Süper meyve aranyoda hasat zamanı
İzmit Belediyesi'nin Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların hasat etkinliği yarın gerçekleştirilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.