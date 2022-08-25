25 Ağu 2022 - 09:42- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 09:43

Süper meyve aranyoda hasat zamanı

İzmit Belediyesi'nin Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların hasat etkinliği yarın gerçekleştirilecek.
Süper meyve aranyoda hasat zamanı mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen aronyalar, İzmit’e şifa dağıtmaya devam ediyor. Çiftçileri desteklemeyi sürdüren İzmit Belediyesi, deneyim kazandığı süper meyve aronya yetiştiriciliğinde başarı sağlıyor. Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yarın saat 10.30’da hasat etkinliği gerçekleştirecek. Programa üreticilerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Program çerçevesinde ürün takdimi ve tadımı da yapılacak.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkanı, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

25 Ağu 2022 - 09:42 İHA Kocaeli- Gündem

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