Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Emekevler Mahallesi Kuzuluk, Banu ve Nazlıcan sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 355 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahadalar. Asfalt serim çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen çevre düzenlemesine geçiyoruz. Ekiplerimizin bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hızımızı her geçen gün arttırıyoruz. Tüm gayemiz hemşehrilerimizi rahat ettirmek. Bunun için gece gündüz sahadayız" dedi.
25 Ağu 2022 - 09:43- Gündem Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 09:44
Emekevler’e 335 ton asfalt
Kartepe Belediyesi tarafından Emekevler Mahallesi’ne 335 ton asfalt serildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.