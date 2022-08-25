Şevkatiye’ye 9 bin 700 metrekarelik park

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesi’nde başlattığı park çalışmalarına devam ediyor. Parkın içerisinde yürüyüş yollarının toprak tesviyesi yapılırken, basketbol sahasının direkleri dikilmeye başladı. Şevkatiye Mahallesinde inşa edilen çok amaçlı, sosyal donatılara sahip olması planlanan parkın toplam proje alanı 9 bin 700 metrekare olacak. Parkın içerisinde yeşil alana 5 bin 550 metrekare ayrıldı. Park içerisinde 265 metrekare çocuk oyun alanı, 74 metrekare fitness alanı, 79 metrekare tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği bin 232 metrekare futbol sahası, 145 metrekare kafe ve soyunma odası, 405 metrekare basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı.