25 Ağu 2022 - 10:53- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 10:54

Kocaeli’nin tanıtım çadırı Ahlat’ta ilgi görüyor

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları Bitlis’in Ahlat ilçesinde başladı. Etkinliklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bir tanıtım çadırı açtı. Kocaeli’nin kültür ve tarihinin tanıtıldığı çadırı çok sayıda vatandaş ziyaret ederek, kent ile ilgili bilgi aldı.
Kocaeli’nin tanıtım çadırı Ahlat’ta ilgi görüyor mask
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı. Otağ içinde 50 çadır yer alıyor. Bu çadırlarda katılımcı iller stant açarak kentlerini tanıtmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 1071 Malazgirt Zaferi’nin 951. yılında Sultan Alparslan Otağı’ndaki yerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çadırda Kocaeli’nin kültür ve tarihinin yanı sıra, kente özgü tüm zenginlikler tanıtılıyor. Karamürsel sepeti, Kandıra bezi, Gölcük bez bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği çadırda, ziyaretçilere pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu ikram ediliyor. Çadırda ayrıca Kocaeli’ye özgü yerel kıyafetler ile kültür yayınları yer alıyor. İsteyen vatandaşlara Kocaeli Kültür Rehberi veriliyor.

Kocaeli kültür çadırında en fazla ilgiyi ise Hereke halı dokuma tezgahı çekiyor. Tezgahı inceleyen vatandaşlar en güzel ipek halıların dokunduğu bu nostaljik obje ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmiyor.

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25 Ağu 2022 - 10:53 İHA Kocaeli- Gündem

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