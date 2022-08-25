Kocaeli’nin tanıtım çadırı Ahlat’ta ilgi görüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı. Otağ içinde 50 çadır yer alıyor. Bu çadırlarda katılımcı iller stant açarak kentlerini tanıtmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 1071 Malazgirt Zaferi’nin 951. yılında Sultan Alparslan Otağı’ndaki yerini aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çadırda Kocaeli’nin kültür ve tarihinin yanı sıra, kente özgü tüm zenginlikler tanıtılıyor. Karamürsel sepeti, Kandıra bezi, Gölcük bez bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği çadırda, ziyaretçilere pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu ikram ediliyor. Çadırda ayrıca Kocaeli’ye özgü yerel kıyafetler ile kültür yayınları yer alıyor. İsteyen vatandaşlara Kocaeli Kültür Rehberi veriliyor.
Kocaeli kültür çadırında en fazla ilgiyi ise Hereke halı dokuma tezgahı çekiyor. Tezgahı inceleyen vatandaşlar en güzel ipek halıların dokunduğu bu nostaljik obje ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.