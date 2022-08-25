AKP'li Ellibeş'ten şarkıcı Gülşen hakkında açıklama

Ellibeş, bu ifadenin kabul edilemez olduğunu belirterek açılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını kaydetti:
“İmam Hatip Okulları’ndan şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır. Alim, doktor, mühendis, hakim, avukat, bürokrat, iş adamı, siyasetçi, bakan, başbakan, Cumhurbaşkanı çıkmıştır.
Asıl sapıklık; böylesine güzide kurumları ve orada imanlı, ahlaklı, vatansever değerlerine bağlı, çalışkan, idealist, özgüveni yüksek yetişen nesilleri aşağılamaya çalışmaktır. İmam Hatipliler, her dönem farklı yollarla bu saldırılara maruz kalmıştır. Bir şarkıcının bugün toplum önünde ağzından dökülen cümleler bu nedenle hiçbirimizi şaşırtmamıştır. İmam Hatip Okulları’nda öğrenim gören gençlerimiz bir dönem takunyalı, gerici, yobaz denilerek aşağılanmak istenmiştir. Üniversitelere giremesin, kariyer yapamasınlar diye önlerine katsayı engeli çıkarılmıştır. Yeri gelmiş, eline kına yakarak askere gönderdiği evladı, annesine gösterilmemiştir. Ama unutulmasın ki, milletimiz her defasında bu hikayeyi baştan yazarak, kendisini aşağılamaya kalkanları tarihin tozlu raflarına göndermesini bilmiştir. Bugün de durum değişmeyecektir. Toplumu kin ve nefrete sürükleyen, İmam Hatiplileri ‘sapık’ diye nitelendiren şarkıcı Gülşen hakkında başlatılan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
M.Murtaza Yekeayak - Kurumları kimse yargılayamaz ancak kurumların içini boşaltırsanız; sonuç ortada 20 yıldır iktidardasınız o imanlı kadronuzla
- Hala adaletsizlikten söz edilmektemi evet
- Hala hak hukuk yenmektemi evet
- Hala zengin daha zengin fakir dahda fakirmi evet
- Hala israf varmı hemde haram olan israf evet
- Hala faiz varmı hemde en tükseği haram olanı evet
- Hala camiler boş mu evet 3-4 ihtiyar harici kimse yok
- Hala insanlar aç yatağa gitmektemi evet
Tüm bunları imamhatip okulundn mezun olanlar yapıyorsa demek ki dört duvarda kusur yok kısur bizde sende insanda yani hırs para imanla alakası yok jeepler villalar saraylar ne oldu sayın ellibeş diğerşerinden ne farkı var imanlısıda aynı imansızıda para bu para
İzmi̇tli̇ - BİZ SENİN GİBİ YOBAZLARI TARİHİN TOZLU RAFLARINA GÖNDERECEZ BOM BOŞ 55.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.