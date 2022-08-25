Kocaeli Gençlik Spor’da deprem! Aktürk gitti, Yavaşer geliyor

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 2020 Temmuz’da atanan İbrahim Aktürk koltuğunda sadece 2 yıl 1 ay oturabildi. Aktürk’ün yerine Gökhan Yavaşer il müdürü oldu.

SADECE 25 AY KALDI

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Aktürk direkt sporla ilgisi olmayan İbrahim Aktürk’tü. 10 Temmuz 2020’de koltuğa oturan Aktürk’ün bu macerası sadece 25 ay sürdü. Aktürk’ün bu süreç içerisindeki çalışmaları bakanlık nezdinde yeterli görülmemiş olacak ki yerine eski milli güreşçi Gökhan Yavaşer geliyor.

HAFTAYA BAŞLIYOR

Gökhan Yavaşer, Gebze İlçe Spor müdürüyken çok seviliyor ve çalışmaları takdirle karşılanıyordu. Bu hareketli zamanları Yavaşer’e Iğdır İl Spor Müdürlüğü makamını getirdi. Milli sporcu burada da dikkat çekti ve Mayıs 2020’de bu koltuktan ayrıldı ve Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü oldu. İbrahim Aktürk’ün memurluğa başka bir kurumda devam edeceği öğrenilirken başarılı spor adamı Gökhan Yavaşer’in ise önümüzdeki hafta itibari ile Kocaeli’deki görevine başlayacağı öğrenildi.

GÖKHAN YAVAŞER KİMDİR?

Gökhan Yavaşer 1978 yılında Sivas’ta doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 1998’de Gebze Belediyesi’nde çalışmaya başladı ve 2008-2015 yılları arasında Gençlik ve Spor bakanlığında sportif eğitim uzmanı olarak görev aldı.

ÇEŞİTLİ ULUSLAR ARASI GÖREVLER

Sportif kariyerinde yoğun yıllar geçiren Yavaşer, 2010 yılında “Sudan’da Olimpik Güreş Sporunun Geliştirilmesi” projesi kapsamında Sudan Milli Takım Teknik Sorumlu Antrenörlüğü, 2011-2015 yılları arasında Yıldızlar ve Gençler Milli Takım Teknik Sorumlu Antrenörlüğü, 2014-2015 yılları arasında Kahramanmaraş Olimpiyat Hazırlık Merkezi kurucu ve TOHM Sorumlu Antrenörlüğü görevlerini üstlendi.

IĞDIR’DAN GELDİ

İdari kariyerinde ise 2015-2020 yılları arasında Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, son 2 yıldır da Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yaptı. Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul üyeliği devam eden Gökhan Yavaşer, evli ve 3 çocuk babası.

ŞAMPİYONLUKLARI

1997 Gençler Avrupa Şampiyonu.

2003 Büyükler Ordular Arası Dünya Şampiyonu

2004 Serbest Güreş Büyükler Avrupa Şampiyonu

DİĞER SPORTİF BAŞARILARI

1996 Gençler Avrupa Şampiyonasında 2.

2006 Serbest Güreş Büyükler Avrupa Şampiyonasında 2.

1994 Yıldızlar Dünya Şampiyonasında 3.

2009 Serbest Güreş Büyükler Avrupa Şampiyonasında 3.

2003 Üniversiad Oyunlarında 3.

1997 Dünya Şampiyonasında 5.

2001-2009 Büyükler Dünya Şampiyonasında 7.

2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında 14.