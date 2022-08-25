25 Ağu 2022 - 12:01- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 12:05

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi mask
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
# İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak, ile

25 Ağu 2022 - 12:01 - Asayiş

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