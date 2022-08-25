Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini iyiden iyiye kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren son 2 haftadaki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş daha artacak.
25 Ağu 2022 - 12:06- Ekonomi Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 12:09
2 haftada 5. fiyat artışı! Motorine bir zam daha
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 hafta içindeki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş artacak. Gelecek zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,85 liraya yükselecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.