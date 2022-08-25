25 Ağu 2022 - 12:06- Ekonomi G: 25 Ağu 2022 - 12:09

2 haftada 5. fiyat artışı! Motorine bir zam daha

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 hafta içindeki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş artacak. Gelecek zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,85 liraya yükselecek.
2 haftada 5. fiyat artışı! Motorine bir zam daha mask

 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini iyiden iyiye kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren son 2 haftadaki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş daha artacak. 
# Araç

25 Ağu 2022 - 12:06 - Ekonomi

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