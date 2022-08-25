Hyundai Assan’dan İtfaiye Daire Başkanlığı’na Destek  

Hyundai Assan, hem şehrimizde hem de ülkemizin diğer bölgelerinde çok önemli görevleri başarıyla yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yıllardır süre gelen işbirliğini güçlenerek devam ettiriyor. Kurtarma ekipmanı ve malzeme desteğiyle şehrimizin başarılı itfaiyesinin gücüne güç katan Hyundai Assan, bu kez çeşitli kurtarma ve acil durum eğitimlerinde kullanılmak üzere 3 araç gövdesi bağışladı. Ayrıca Hyundai’nin sektörde öncülüğünü üstlendiği ve her geçen gün büyüyen elektrikli araç model yelpazesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Elektrikli araçların yapısı, çalışma sistemi ve bataryalarıyla ilgili teknik bilgi tüm personele aktarılırken, yeni elektrikli araçlara acil durum müdahalesi konusunda eğitim gerçekleştirilerek, itfaiye personelimizin güvenliği ve acil durumlarda hayat kurtaracak çok önemli bilgiler kazanmasına destek olundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen törene Hyundai Assan Fabrika Direktörü Wongyun Park, Hyundai Assan İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Kadir Köktürk, Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Uyar, eğitim birim ve grup amirleri ile itfaiye personeli katıldı.

Tören öncesinde yapılan toplantıda, Fabrika Direktörü Park, Hyundai Assan’ın üretime başladığı 1997 yılından beri kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yaparak, Kocaeli’ye verilen ekonomik desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, hem vatandaşların hem de itfaiye çalışanlarının güvenliği için eğitim ve farkındalık konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Özellikle toplumun acil durumlarda destek noktası olan İtfaiye çalışanlarına da kahramanca yerine getirdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da Hyundai Assan’ın süre gelen desteklerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, işbirlikleri sayesinde daha güçlü, daha bilgili ve donanımlı hale geldiklerini söyledi. Bu bilgi ve tecrübenin Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla diğer şehirlerin itfaiyeleriyle paylaşılacağını ve sosyal etkinin artarak yayılacağını belirtti. Törenin ardından yapılan eğitimde, yollarda her gün daha fazla sayıda görmeye başladığımız elektrik araçlara güvenli bir şekilde acil durum müdahalesi yapılabilmesi için elektrikli araç güvenlik sistemleri konusunda yıllardır tecrübesi olan Hyundai’nin Eğitim Akademisi Müdürü Muhammet İnan, itfaiye personeline hem kendi güvenlikleri hem de vatandaşın güvenliği için hayati bilgiler aktardı.