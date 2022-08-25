25 Ağu 2022 - 12:20- Spor G: 25 Ağu 2022 - 12:21

Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi

Kocaeli 1.Amatör Küme’de mücadele eden Darıcaspor, 2022-2023 sezonu için antrenmanlara başladı.
Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi mask
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Darıca’nın 1.Amatör Küme’deki temsilcisi Darıcaspor, yeni sezon için antrenmanlara başladı. Yeni sezonda şampiyonluk parolası ile yeşil sahaya çıkan takımı, ilk antrenmanında ilçe protokolü yalnız bırakmadı. Darıca’nın yenilenen modern Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcaspor Kulüp Başkanı Lokman Demirtaş, ve Darıcaspor yönetim kurulu üyeleri katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknik heyet ve sporculara başarılar dileyerek takımla konuşma yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana gösteriş ve reklamdan uzak çalışarak, tek gayesinin Darıca’ya hizmet olduğunun altını çizen Başkan Bıyık, Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nde kulüplerin ve sporcuların rahatlığını düşündüklerini ve ortaya çıkan eserden mutluluk duyduklarını kaydetti. Başkan Bıyık, Darıca’daki amatör kulüplerde forma giyen her oyuncunun, bir gün Darıca Gençlerbirliği forması giymesini arzu ettiğini, ardından ise Türkiye’nin 4 büyük olarak bilinen kulüplerine transfer olarak hem Darıca’yı hem de ülkemizi gururla temsil edeceklerine inandığını belirtti.

# ile, bir, Darıca, ardından, başkanı

25 Ağu 2022 - 12:20 İHA Kocaeli- Spor

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