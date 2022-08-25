Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun çalışmaları başladı

Değirmendere Topçular Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi’nde ortaöğretim çağındaki özel eğitim gereksinimi duyan öğrenciler, eğitim gördükleri prefabrik binaların yetersiz kalması sonrasında Gölcük Belediyesi’nin mülkiyetinde olan ve tadilatını tamamladığı Çiftlik Mahallesi’nde bulunan binaya taşınmıştı. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in öğrencileri modern ve yeni bir binaya taşıma sözünü yerine getirmek için takibini sürdürdüğü Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun inşa çalışmalarına Değirmendere’de başlandı. Özel öğrenciler, yeni ve modern binanın tamamlanmasıyla Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim alacaklar. Taban oturma alanı bin 309 metrekare, toplam inşaat alanı 3 bin 511 metrekare olan okul; bodrum + zemin + 1 kattan oluşacak. Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 16 derslik, yemekhane, konferans salonu, 5 iş atölyesi, beden eğitim salonu, kantin, sığınak ve idari odalar yer alacak.
"Kendine güvenen, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişecekler"
Yeni okulda özel öğrencilerin daha donanımlı eğitim alacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu ile ortaöğretim çağındaki zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerimiz akademik, sosyal, dil ve iletişim alanlarında tüm davranışları kazanmış, toplum içerisinde bağımsız olarak yaşayabilen, toplumla bütünleşmiş, iş eğitimi almış, iş yaşantısına hazır, kendine güvenen, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişecekler. İlçemize, özel öğrenim gerektiren öğrencilerimize ve saygıdeğer ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.