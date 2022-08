Vali Yavuz: İnsani şartlarda gençlerimizi barındıracağız

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge ile gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlara göre; üniversitelerde siyasi faaliyet yürüten öğrencilerin çalışmalarına "izin verilmeyecek". Barınamayan öğrencilerin birbiriyle temasa geçmek amacıyla açtığı stantlara da müsaade edilmeyecek. Genelgeye göre, barınma konusundaki sosyal medya paylaşımlarına karşı da "harekete geçilecek". Genelgede Terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen öğrenci kulüpleri ve kadın platformlarını gibi illegal yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine izin verilmeyecek" İfadeleri yer aldı.

“418 BİN 602 ÖĞRENCİ”

Bakanlık genelgesi sonrası Kocaeli Valiliği bugün Kocaeli Valiliğinde istişare toplantısı yapıldı. Birim müdürlerinin ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Vali Seddar Yavuz eğitim öğretim yılı öncesi yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Yavuz, “Bugün şuana kadar yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Daha sonra da yapacağımız detaylı çalışmaya başlayacağız. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 1.460 okulumuzda toplam 418 bin 602 öğrencimiz ve 27 bin 220 öğretmenimizle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını açacağız. Kademelere göre; Okul Öncesi kurumlarımızda 51 bin 862, İlkokullarda 129 bin 747, Ortaokullarda 119 bin 137, Liselerde 117 bin 856 öğrenci yer almaktadır.

“ÖĞRETMEN BAŞINA 15 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR”

Fiziki altyapı olarak; Derslik başına düşen öğrenci sayımız 23, Şube başına düşen öğrenci sayımız 24, Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ise ilimizde 15’dir. 390 Özel okullumuzda 36 bin 461 öğrencimiz eğitim görmektedir. Liselerde eğitim gören öğrencilerimizin yüzde 37’si öğrencimiz Meslek Liselerimizde eğitim görmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerimizde hem okuyup hem çalışan öğrencilerimizin sayısı bu ay itibariyle 10 bin 797’ye ulaşmıştır. Döner sermayesi olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz bu yıl Ağustos ayı itibariyle 14 milyon 085 bin 636 TL’lik üretim yapmıştır.

“12 BİN ÖĞRENCİ TAŞIMALI EĞİTİM ALACAK”

Bakanlığımız tarafından okullarımızın tamamının hesaplarına toplam 20 Milyon TL kırtasiye ve temizlik ödeneği aktarılmıştır. Bu önemli bir gelişmedir. “Toplum Yararına Programlar” (TYP) kapsamında 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için İŞKUR üzerinden 1.350 temizlik çalışanı okullarımıza görevlendirilmiş bunlar da 7 Eylül tarihinde görevlerine başlayacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Özel Eğitim kapsamında yaklaşık 12 bin öğrencimiz taşımalı eğitim planlamasına alınmıştır. Özel öğrenci servislerinin sağlıklı bir hizmet verebilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. 12 İlçemizde hizmet verecek tüm özel servis ve taşımalı eğitim servis şoförlerinin yanı sıra rehber personele verilecek eğitimler planlanmış ve eğitim verecek personel ile talimatım doğrultusunda toplantılar gerçekleşmiştir.

“12 EYLÜL SABAHI KİTAPLAR MASALARDA OLACAK”

Günümüz itibariyle toplam tutarı 253 milyon 688 bin 790 TL olan 14 Eğitim yatırımının inşaatı devam etmektedir. Sözleşme ya da ihale aşamasında toplam 21 Eğitim Yatırımımız bulunmaktadır. Ayrıca bu dönem içerisinde 7 Hayırseverimizle 7 Eğitim Yatırımı için toplam 675 milyon TL’lik protokol imzalanmış ve çalışmalar başlamıştır. Devletimiz tarafından tüm öğrencilerimize dağıtılan ücretsiz ders kitaplarına ek olarak bu eğitim öğretim yılında yardımcı kaynak kitaplar da dağıtılmaya başlanmıştır. Toplam 3 milyon 600 bin Ücretsiz Ders Kitabı ile 2 milyon 402 bin Yardımcı Kaynak Kitap tüm öğrencilerimize 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sıralarında hazır olacak şekilde dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.

“15 BİN 200 ÖĞRENCİ TERCİH YAPTI”

Valilik tarafından her türlü tedbirin alındığın ifade den Vali Yavuz üniversite öğrencilerinin barınma sıkıntıları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, “Geçen yıl hepinizin bildiği gibi ilk defa üniversiteye yerleşen gençlerin ilimize gelmesi vesilesi ile çeşitli tedbirler alındı. Bugün itibari ile çeşitli komisyonlar marifeti ile toplantılar gerçekleştirdik. Önce alt komisyon toplandı daha sonra benim başkanlığımda üniversitelerimizin katılımı ile geniş kapsamlı toplantı yapıldı. 15 bin 200 civarında öğrenci ilimizi tercih etti ve gelecek. Kayıtlar başladı. Bu öğrencilerin kaçının kayıt yaptıracağını takip ediyoruz.

“10 BİNİN ÜZERİNDE BOŞ YATAK VAR”

Ayrıca özel bir çalışma yaparak bu evlatlarımızın kaçının şehir dışından geleceğini kaçının ise Kocaeli sınırlarına ikamet ettiğini ile ilgili detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Anlaşılan o ki yaklaşık6 bin civarında öğrencinin Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ettiğini 9 bin civarında öğrencinin ise farklı illerden ilimize öğrenci geleceğini tespit ettik. Hali hazırda ilimizde 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz bulunuyor. Birinci sınıfa kayıt olacak 9 bin öğrencimizin tamamının kredi yurtlar kurumuna başvurması halinde bütün öğrencileri yerleştirecek yatak kapasitemiz var. Ancak ara sınıflardan tercihler yapılacağını değerlendirerek elimizdeki tüm imanları seferber ediyoruz. Elimizde kiralanabilecek yurt olma özelliğine sahip binaları araştırıyor gerekli görüşmeleri yapıyoruz.

“İNSANİ ŞARTLARDA GENÇLERİMİZİ BARINDIRACAĞIZ”

Öğrenci yurtlarında zaman zaman istismar edilen konular olduğunu belirten Vali Yavuz, “Örneğin müsait odalara ek yatak konulması ile ilgili. Eğer odanın hacmi müsait ise elbette ki odalarımızda kapasite artışına gidiyoruz. Ancak bunun şartları var. Devlet kurumlarının standartları var. Kaç metrekareye kaç yatak konulabilir bu çalışmayı yapıyoruz. Yoksa efendim çok öğrenci geliyor daha çok yatak koymalıyız gibi bir anlayış söz konusu değil. Her öğrencinin belli bir metrekare hakkı var. Hukuken belirlenmiş standartlar var. Bu standartlar dahilinde çalışma yapıyoruz. İnsani şartlarda gençlerimizi barındıracağız bundan kimsenin şüphesi olmasın.

“YURTLARDA KAPASİTE ARTIŞINA GİDİYORUZ”

Vali Yavuz açıklamasının devamında, “Üniversitelerimizi siyasi malzeme yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Şehir dışından gelecek 9 bin öğrencimiz var. 10 bin 500 civarında da boş yatağımız var. Hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye çalışmasın. Biz her öğrencimizin sorununu çözeceğiz. Buradan taahhüt ediyorum. Gerekirse otelde yatıracağız ama çözeceğiz. Merak etmesinler. Bazı yurtlarda kapasite artışına gidiyoruz. Bu doğrudur. Gebze yurdu ile ilgili dün sosyal medyadan çıkan haberleri gördünüz. Gebze yurdu ile ilgili vermiş olduğumuz bir karar yok. Kapasitelerin müsait olması halinde ek yatak bırakabiliriz. Ancak bırakalım diye karar almadık. Henüz inceleme aşamasındayız. Her odaya ilave artış yapmayı da düşünmüyoruz. Müsait odalarda yapabiliriz. Ancak bununla ilgili verilmiş bir karar yok.

“BİZİM KİMSEYE KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK”

Biz valilik olarak her konuyu açıklıkla, şeffaflıkla sizle paylaşmaya hazırız. İstismar etmeye, gençleri endişeye ve gelecek korkusuna kaptırmaya gerek yok. Geçen yıl da söz verdik. Kimseyi dışarda bırakmayacağız dedik bırakmadık. Sorunları çözmek için imkanlarımız var. Gençlerimiz huzur içinde gelsinler. Gardan başlayarak öğrencileri karşılayacağız. Her gencimiz bize müracaat ettiğinde bir muhatabı olacak. Şehir ile ilgili her türlü detay verilecek. Gençlerimizi istismar etmek isteyen terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına fırsat verilmeyecek. Bizim hiç kimseye kaptıracak bir evladımız yok. 12 Eylül sabahı okullar açıldığında sıkıntısız bir eğitim sürecine başlayacağız."