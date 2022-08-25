“Kırtasiye masrafları geçen seneye oranla yüzde 300 arttı”

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacağının duyurulmasının ardından gözler kırtasiyelere çevrildi. Enflasyon ve geçim sıkıntısı hayatın her alanını etkilerken veliler, okulların açılacağı günü düşünmeye başladı. Kıyafet, ayakkabı gibi masrafları düşünen veliler aynı zamanda kırtasiye masraflarıyla da karşı karşıya. Kırtasiye masrafları geçen seneye oranla yüzde 300 artmış durumda.

BİR ÖĞRENCİNİN SADECE DEFTER MASRAFI 120 TL

Geçen sene bir defter minimum 8,5-9 TL arasında satılırken bu sene aynı defter 24-30 TL arasında satılıyor. Bir öğrencinin minimum 5 deftere ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde bir öğrencinin sadece defter masrafı 120 TL’den başlıyor. Aynı şekilde sırt çantası da geçen sene 150 TL’den başlarken bu sene 270 TL’den satılıyor.

“BU BİR TEK KOCAELİ İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN KANAYAN YARA”

Coşkun Kırtasiye sahibi Murat Öztürk, “İki yıl pandemi yaşandı; bu pandemi süreci içerisinde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi kitap, kırtasiye sektörü. İki yıl okulların açık olmaması bu sektörde bulunan hiçbir dükkanın iş yapamaması demektir. Hükümetimiz tarafından daha önce ‘üç harfli’ dediğimiz marketlerde kırtasiye ve kitap konusunda satış yapılmayacağını söylenmişti. Bakıyoruz ki şu an bu marketlerin hepsinden kırtasiye malzemelerin hepsi satılmakta. Bu bir tek Kocaeli için değil tüm Türkiye için kanayan yara. 6-7 aydan beri doların yükselişinden dolayı bu sektörde özellikle piyasada çok büyük sıkıntılar oldu” dedi.

“GEÇEN SENE 500 BU SENE 1.500-2 BİN TL ARASINDA”

Geçen sene ile bu senenin Ağustos ayını karşılaştıran Öztürk, “Geçen sene 500 lira ile kapatan, ilkokul 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar okuyan öğrencisi olan velinin şu anda masrafı 1.500-2 bin TL arasında oldu. Yardımcı kaynakları saymıyorum. Devlet her ne kadar yardımcı kaynağı verse de öğretmenler bu kaynakları beğenmemekte ve yardımcı kaynak aldırmakta. Ortaokulların minimum 1.500-2 bin 500 TL arasında. Özel okulların da istedikleri markalara göre 3 bin TL-5 bin TL arasında rakamları değişiyor. Geçen sene sattığımız en ucuz lisanslı çantanın fiyatı 250-350 TL arasında şu anda 600-700 TL arasında. 1.500 TL’ye kadar çıkan çanta çeşitleri var. Defter fiyatları geçen sene 3 buçuk lira civarıydı; şu anda 10 TL. Üç ortalı defterin fiyatı 20-25 lira civarında. Bunun bir tek kırtasiyesi yok kıyafeti, ayakkabısı var. Geçen sene bir top fotokopi kağıdını 23 TL’ye satıyorduk. 95-100 lira. Geçen seneye oranla yüzde 300 artmış durumda. Allah velilere sabır versin; bu bizim için de geçerli” şeklinde konuştu.

“KOLİ KOLİ MAL ALIYORDUK, DÜZİNEYE DÖNDÜK”

“Biz önceden koli koli mal alıyorduk artık düzineye döndük ne olacağını bilmiyoruz çünkü” diyen Öztürk, “Biz ürün alırken duyduğumuz fiyatlara şaşırıyoruz. Lisanslı çelik matara 400 TL olmuş. Biz bunu kime satacağız? Yazıktır, günahtır. Biz önceden koli koli mal alıyorduk artık düzineye döndük ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Yıllardan beri malımız tabi ki elimizde kalıyordu ama bizi çok etkilemiyordu. Şimdi elimizde kalan mal rakamlar çok büyük olduğundan ödemede zorluk çekiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“SEZON DİYE BİR ŞEY KALMADI”

Herhangi bir yoğunluk olmadığını belirten Öztürk, “Yoğunluk başlamadı. Çünkü okullar açılınca gelecek listeyi bekliyor. Ona göre çocuğuna malzemesini alacak. Şu anda hızlı giden ürün okul çantası. Çok öyle umutlu değiliz. Sezon diye bir şey kalmadı. Eskiden bayramlarda ne kadar kalabalık olurdu esnaflar şimdi o yok. Ben esnaf arkadaşlara ‘çok mal almayın’ diyorum. Şu anda bütün esnaf içeride. Eski Türkiye’yi özledik. Asgari ücret 2 bin 700 lira olsun ama benzin 7 liraya dönsün, defter 1 liraya düşsün. Biz mutluyduk ya. Herkes para, pul, ekonomi konuşuyor” dedi

“HAKLI OLARAK UYGUN MAL NEREDEYSE ORAYA GİDECEKLER”

Velilere uyarılarda bulunan Öztürk, “Bu sene haklı olarak insanlar biraz daha ucuz mala yönelecek. Bilindik markaların fiyatları 3-4 kat artmış durumda. Rakamlar çok yüksek. İnsanların bilinçli alışveriş yapmalarını istiyoruz. Hiç bilinmedik markalar değil de daha uygun markaları alabilirler. Eskiden şunu, bunu yapma diyorduk ama insanlar haklı olarak uygun mal neredeyse oraya gidecekler. Ama merkez esnaflarından alışveriş yapmalarını istiyorum. ‘üç harfli’ dediğimiz yerlerin ürünlerinin çok uygun olduğunu düşünmesinler; bizim mağazamızda da aynı fiyat ama hiç duymadığımız markalar bizden iki kat daha pahalı. Kocaeli esnafından alışveriş yapsınlar; bize destek olsunlar. Biz de bu süreci en kısa sürede atlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“10 TAKSİTE BİLE BÖLDÜREBİLİYOR”

İnternet alışverişi ile esnafı kıyaslayan Öztürk, “Bizde de taksitlendirme var. Bizim pos makinelerimizde taksitlendirme yok ama alışverişten sonra bankayı aradığı zaman 10 taksite bile böldürebiliyor. İnternet artık ucuz değil. Aradaki fark 2-3 TL’dir. Şu anda ürünlerde birebir aynı üretimi çok fazla. Bilindik markanın kuru boyası 35 TL bizde internette 17 TL. Birebir sahte. Ürünün fotoğrafını koymuşlar ama ürün geldiği zaman aynısı değil. Bizden aldı, ürün arızalı çıktı diyelim hemen değiştiririz. Müşteri kazanmak bizim için çok önemli. Ben de internetten aldığımda sahte ürünler geldi” dedi. Mağazanın müdürü Yasin Özdemir ise, “Anaokulu geçen sene 1000-1100 TL tutuyordu; şu anda minimum 2 bin 700 TL tutuyor” ifadelerinde bulundu.

İŞTE KALEM KALEM KIRTASİYE MALZEMELERİ (EN UCUZ)

ÜRÜN 2021 2022

Kurşun kalem (Bilindik markalar) 2-2,5 TL 4-8 TL

Uçlu kalem (Bilindik markalar) 8-9 TL 25 TL

Sulu boya 10 TL 30 TL

Defter 8,5 TL-9 TL 24-30 TL

A-4 23-25 TL 90 TL

Çanta 150-300 TL 270 TL-600 T

Beslenme çantaları 40-45 TL 120 TL

Suluk 30 TL 149 TL