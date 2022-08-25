KTO, Rus heyetini ağırladı

Körfez Ticaret Odası (KTO) üyelerinin ticaretini geliştirmek ve üyelerine uluslararası iletişim ağı sunmak üzere Rus iş heyeti ile ikili görüşmeler sağladı. KTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği görüşmelerde; yapıştırıcı üreticileri, sağlık tesisleri kuran firmalar, ahşap ev imalatçıları olan Rus iş insanlar yer aldı. Yapılan görüşmelerde iş birlikleri ve ihracat imkanlarını değerlendirdi.
YENİ İŞ FIRSATLARI
KTO Başkanı Recep Öztürk, firmaların uluslararası pazarlara açılmalarını, yeni iş fırsatları ve bağlantıları ile ticaretlerini genişletmelerini sağlayan en önemli etkinliklerden birinin ikili görüşmeler olduğunu söyledi.
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Başkan Öztürk, “Üyelerimizin dünya ile ticaret yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İhracat süreçlerine destek oluyor, gümrük işlemlerine yardımcı oluyor, pazar araştırmalarını geliştiriyor, dış ticaret danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Üyelerimizi hizmetlerimizden daha fazla yararlandırmak, daha fazla Odamızda görmek istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.