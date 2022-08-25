Hazır giyimde ihracat hedefi 23 milyar dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hazır giyim sektöründe hedef bu yıl için 23 milyar dolar. Türkiye’de toprak altından çıkaracağımız petrolümüz yok. Emek yoğun sektörlere destek olarak hedeflerimize ulaşacağız’’ dedi.