Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hazır giyim sektöründe hedef bu yıl için 23 milyar dolar. Türkiye’de toprak altından çıkaracağımız petrolümüz yok. Emek yoğun sektörlere destek olarak hedeflerimize ulaşacağız’’ dedi.
25 Ağu 2022 - 15:11- Ekonomi Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 15:12
Hazır giyimde ihracat hedefi 23 milyar dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hazır giyim sektöründe hedef bu yıl için 23 milyar dolar. Türki...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.