25 Ağu 2022 - 15:13- Ekonomi G: 25 Ağu 2022 - 15:15

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakla...
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme mask

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, "Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır" dedi.
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25 Ağu 2022 - 15:13 - Ekonomi

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