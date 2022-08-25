Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasında başvurular başladı  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiğinden bu yana kentte kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla yürüyen Başkan Hürriyet’in öncülüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla bu yıl Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması düzenlenecek.
KOCAELİ’NİN GURURU
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğan ve ünü dünyaya ulaşan klarnet ustası Mustafa Kandıralı adına düzenlenecek olan klarnet yarışmasında başvurular başladı. Kocaeli’nin dünya çapındaki gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasına başvurmak isteyenler 11 Kasım tarihine kadar https://bit.ly/3ztCBxR adresinden başvurularını yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.