Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasında başvurular başladı  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiğinden bu yana kentte kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla yürüyen Başkan Hürriyet’in öncülüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla bu yıl Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması düzenlenecek.

KOCAELİ’NİN GURURU

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğan ve ünü dünyaya ulaşan klarnet ustası Mustafa Kandıralı adına düzenlenecek olan klarnet yarışmasında başvurular başladı. Kocaeli’nin dünya çapındaki gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasına başvurmak isteyenler 11 Kasım tarihine kadar https://bit.ly/3ztCBxR adresinden başvurularını yapabilecek.