25 Ağu 2022 - 15:31- Spor G: 25 Ağu 2022 - 15:32

TFF 2 ve TFF 3. Lig Yayın İhalesi sürüyor                

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için teklif alma usulüyle ihale süreci başladı. Yayın ihalesiyle ilgilenen firmalar, şartnameyi TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden 26 Ağustos 2022 Cuma saat 17.00'ye kadar temin edebilecek. Firmaların şartnameyle ilgili tekliflerini, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerekiyor.
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25 Ağu 2022 - 15:31 - Spor

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