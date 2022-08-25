Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için teklif alma usulüyle ihale süreci başladı. Yayın ihalesiyle ilgilenen firmalar, şartnameyi TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden 26 Ağustos 2022 Cuma saat 17.00'ye kadar temin edebilecek. Firmaların şartnameyle ilgili tekliflerini, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerekiyor.
25 Ağu 2022 - 15:31- Spor Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 15:32
TFF 2 ve TFF 3. Lig Yayın İhalesi sürüyor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.