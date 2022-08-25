25 Ağu 2022 - 15:32- Spor G: 25 Ağu 2022 - 15:33

Bilecik 1969 üs kurdu

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde...
Bilecik 1969 üs kurdu mask

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde çift antrenman yaparak geçiriyor. Bilecik'i bu yıl BAL'da temsil edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp programının ilk etabı olan Osmaneli'nde çalışmaları bitirerek Kocaeli'ne geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde eski Bilecik Valisi, halen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle 10 günlük kamp ayarlandı. Kocaeli'ndeki ünlü bir otelde kampa giren Bilecik 1969 Spor Kulübü günü çift antrenmanla geçiriyor. Antrenmanın bu sabahki bölümünü Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Antrenman sonrası teknik heyetten bilgi alan Muyşin, tek tek futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaeli'nde kamp programı 31 Ağustos'ta sona erecek.
# başkanı, bir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bölgesel Amatör Lig

25 Ağu 2022 - 15:32 - Spor

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Bilecik 1969 üs kurdu mask
Bilecik 1969 üs kurdu
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