2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde çift antrenman yaparak geçiriyor. Bilecik'i bu yıl BAL'da temsil edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp programının ilk etabı olan Osmaneli'nde çalışmaları bitirerek Kocaeli'ne geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde eski Bilecik Valisi, halen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle 10 günlük kamp ayarlandı. Kocaeli'ndeki ünlü bir otelde kampa giren Bilecik 1969 Spor Kulübü günü çift antrenmanla geçiriyor. Antrenmanın bu sabahki bölümünü Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Antrenman sonrası teknik heyetten bilgi alan Muyşin, tek tek futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaeli'nde kamp programı 31 Ağustos'ta sona erecek.
25 Ağu 2022 - 15:32- Spor Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 15:33
Bilecik 1969 üs kurdu
2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.