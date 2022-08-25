Malazgirt-Ahlat için 1350 km. pedal bastılar

Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına dikkat çekmek için Kocaeli’nden yola çıkan 22 kişilik bisiklet kafilesi, bin 350 kilometrelik yolu pedallayarak Muş’a ulaştı. 12 Ağustos’ta Kocaeli’nden Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına katılmak üzere zorlu yolculuğa çıkan bisikletçiler, 11 gün sonra Muş’a ulaşabildi. Bin 350 kilometre pedallayarak Muş’a ulaşan sporcular, burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve personeller tarafından karşılandı. Lale Vadisi’nde çeşitli ikramların yapıldığı sporcular, bir süre burada dinlendikten sonra Ahlat ve Malazgirt’e hareket için kentten ayrıldı.
# bir, tarafından
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.