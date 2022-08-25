Malazgirt-Ahlat için 1350 km. pedal bastılar

Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına dikkat çekmek için Kocaeli’nden yola çıkan 22 kişilik bisiklet kafilesi, bin 350 kilometrelik yolu pedallayarak Muş’a ulaştı. 12 Ağustos’ta Kocaeli’nden Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına katılmak üzere zorlu yolculuğa çıkan bisikletçiler, 11 gün sonra Muş’a ulaşabildi. Bin 350 kilometre pedallayarak Muş’a ulaşan sporcular, burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve personeller tarafından karşılandı. Lale Vadisi’nde çeşitli ikramların yapıldığı sporcular, bir süre burada dinlendikten sonra Ahlat ve Malazgirt’e hareket için kentten ayrıldı.