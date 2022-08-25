Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve partililer ile birlikte ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde gerçekleşen hane ziyaretlerinin ardından Toylar Mahallesi’ne giden heyet, burada vatandaşlar ile bir araya geldi. İlçe genelinde hizmete sunulan projelerin de değerlendirildiği programda, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Başkan Aygün, vatandaşlara belediye hizmetlerini anlattı. Aygün, "Milletimizle daima el ele gönül gönüleyiz. Milletvekilimiz İlyas Şeker ve Koray Merdan ile birlikte bu akşam Toylar’da bölge sakinlerimizle hasbihal ettik. Rabbim aziz milletimizle birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.