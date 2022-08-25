Başiskele’de sokak hayvanları bu merkezde tedavi edilecek

Başiskele’deki sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için modern bir tesis hazırlanıyor. Sokakta yaşayan canlara mama ve yem desteği sağlayan, veterinerlik hizmeti veren Başiskele Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayı sonlarında ilk kazma vurulan tesiste, idari bina ve hayvan barınaklarının inşaatı şekillenmeye başladı. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi Sepetlipınar Mahallesi’nde inşa ediliyor. Yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak. Başiskele Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.