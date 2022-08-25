25 Ağu 2022 - 15:43- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 15:44

Darıca Millet Bahçesi 3. etap ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 500 TL oldu

Darıca Millet Bahçesi’nin 3. etap projesi çerçevesinde düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 96 milyon 500 bin TL oldu.
Darıca Millet Bahçesi 3. etap ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 500 TL oldu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi için ihale düzenledi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye 3 firma teklif sunarak katıldı. 180 bin metrekare peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik millet kıraathanesi yapılacak proje için verilen en düşük teklif 96 milyon 500 bin TL oldu.

Proje çerçevesinde 180 dönümlük alanda millet kıraathanesi ve meydanı, yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak.

5 farklı noktada toplam 1292 araçlık otopark ihalesi ise ayrıca yapılacak. İhale gününün belirlenmesinin ardından yapılacak ihale çerçevesinde en uygun firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak.
# ile, ardından, Büyükşehir Belediyesi, Darıca

25 Ağu 2022 - 15:43 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.057.414 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
Darıca Millet Bahçesi 3. etap ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 500 TL oldu mask
Darıca Millet Bahçesi 3. etap ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 500 TL oldu
Başiskele’de sokak hayvanları bu merkezde tedavi edilecek mask
Başiskele’de sokak hayvanları bu merkezde tedavi edilecek
Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi mask
Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi
Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasında başvurular başladı   mask
Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasında başvurular başladı  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL