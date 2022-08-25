25 Ağu 2022 - 15:48- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 15:50

Musa’nın vurulduğu köy, abluka altına alındı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Komandolarında desteğiyle, evlerdeki silahlara incelenmek üzere el konuldu.
Musa’nın vurulduğu köy, abluka altına alındı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 20 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde Kartepe Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, tüm timleriyle Eşme’de operasyon başlattı. Jandarma Komandoların da desteğiyle evlerde bulunan silahlara, tutanak karşılığı el konuldu. Köydeki inceleme devam ederken, jandarma yetkilileri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.
# Kartepe Eşme Mahallesi, Detay Sokak, Kartepe, Musa İlter, Eşme Mahallesi

25 Ağu 2022 - 15:48 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.057.414 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi mask
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Seyir halindeki motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı mask
Seyir halindeki motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
TIR bariyerlere çarptı, TEM Otoyolu trafiğe kapandı mask
TIR bariyerlere çarptı, TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı mask
Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı mask
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Boş daire alevlere teslim oldu mask
Boş daire alevlere teslim oldu
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL