Olay, 20 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde Kartepe Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, tüm timleriyle Eşme’de operasyon başlattı. Jandarma Komandoların da desteğiyle evlerde bulunan silahlara, tutanak karşılığı el konuldu. Köydeki inceleme devam ederken, jandarma yetkilileri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.
25 Ağu 2022 - 15:48- Asayiş Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 15:50
Musa’nın vurulduğu köy, abluka altına alındı
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Komandolarında desteğiyle, evlerdeki silahlara incelenmek üzere el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.