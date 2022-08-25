Eren Türkkal, Çatalcaspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da 20 yaşındaki futbolcu Eren Türkkal, Çatalcaspor’a transfer oldu. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eren Türkkal’ın transferi hususunda Çatalcaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Eren Türkkal’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu ve Kocaelispor’un sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı öğrenildi.
# ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.