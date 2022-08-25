Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Köy, 780 Ada, 22 Parsel,Taşınmazın üzerinde imar planına göre açılmamış imar yolu geçmektedir. Her ne kadar tapu kaydında bahçeli ev vasfında görünse de dava konusu taşınmaz boş arsa görünümündedir. Belediye hizmetleri imkanlarından yararlanmaktadır. Çevresinde konut yapıları yoğunlukta olup nüfusun orta yoğun olduğu bir bölgededir. Tercih edilen bölgededir, altyapısı tamamlanmış, eğitim ve sağlık yapılarına yakın konumdadır. Alım satım kabiliyeti iyidir.
25 Ağu 2022 - 16:00- Gündem Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 16:07
Gölcük'te 376 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 376 m² arsa mahkemeden satılıktır
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.