Gölcük'te 376 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Köy, 780 Ada, 22 Parsel,Taşınmazın üzerinde imar planına göre açılmamış imar yolu geçmektedir. Her ne kadar tapu kaydında bahçeli ev vasfında görünse de dava konusu taşınmaz boş arsa görünümündedir. Belediye hizmetleri imkanlarından yararlanmaktadır. Çevresinde konut yapıları yoğunlukta olup nüfusun orta yoğun olduğu bir bölgededir. Tercih edilen bölgededir, altyapısı tamamlanmış, eğitim ve sağlık yapılarına yakın konumdadır. Alım satım kabiliyeti iyidir.



DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...