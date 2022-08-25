25 Ağu 2022 - 16:06- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 16:11

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacaktır

25 Ağu 2022 - 16:06 - Gündem

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