Araç kiralama hizmeti alınacak



ÇÖP TOPLAMA, TAŞIMA VE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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