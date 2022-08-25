Bina inşaatı yaptırılacak

Kbb İzmit İlçesi Acil Müdahale Merkezi Binası Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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