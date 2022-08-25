25 Ağu 2022 - 16:18- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 16:21

Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

Verdiği konserde İmam Hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı.

Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı mask

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren  Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.


EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

"İMAM HATİPTE OKUMUŞ, SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN" ETİKETİYLE TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

# bir, ardından, polis, Gülşen

25 Ağu 2022 - 16:18 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

Şimal061 - 17/12/2020 tarihinde Sakarya üniversitesi öğretim üyesi, sofuoglu TV de üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere fuhuş yuvası dediğinde harekete geçmeyen sistem,şimdi gulşeni aforoz ediyor,,,sizin adaletiniz bu kadarmi yani,,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ağustos 16:47
01

Şimal061 - Tutuklayin bu kadını,memleketin bütün işleri düzelir,,,,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ağustos 16:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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