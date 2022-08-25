Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bu sezon ki görev dağılımımız yapılmış bulunmaktadır. Bu sezon, tribünümüzde görev yapacak olan kardeşlerimiz Fuat Çelik ve Çağdaş Sürgit kulede, davulda Mehmet Kanpara, Tribün Liderimiz Halit Kocaman, asın Sözcümüz ve Sosyal Medya Sorumlumuz Ufuk Turman, Cafe İşletmecimiz Uhud Tarım olarak görevlendirilmiştir. Kardeşlerimize Hodri Meydan çatısı altında başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.
25 Ağu 2022 - 16:21- Spor Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 16:24
Hodri Meydan görev dağılımını yaptı
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, sezon ki görev dağılımını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.