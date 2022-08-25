Hodri Meydan görev dağılımını yaptı

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bu sezon ki görev dağılımımız yapılmış bulunmaktadır. Bu sezon, tribünümüzde görev yapacak olan kardeşlerimiz Fuat Çelik ve Çağdaş Sürgit kulede, davulda Mehmet Kanpara, Tribün Liderimiz Halit Kocaman, asın Sözcümüz ve Sosyal Medya Sorumlumuz Ufuk Turman, Cafe İşletmecimiz Uhud Tarım olarak görevlendirilmiştir. Kardeşlerimize Hodri Meydan çatısı altında başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.