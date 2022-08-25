İbrahim Tatlıses, hasta yatağından video paylaştı

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti.

AKŞAM SAHNEYE ÇIKACAK

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.

ARAÇTAN YARALI KURTARILDI

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan 70 yaşındaki Tatlıses, yapılan müdahalelerin ardından yaralı şekilde çıkarıldı. Tatlıses'in aracın içindeyken ekiplere "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

OLAY YERİNE ÇARŞAF GERİLDİ

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı