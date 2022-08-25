Zeytinoğlu kapasite kullanımlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.7 ile temmuz ayına göre 1.5 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise ağustosta yüzde 71 ile geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken, temmuz ayına göre 0.4 puan geriledi. İlimizin öncü sektörlerinden otomotiv sanayindeki periyodik bakım döneminin olmasının kapasite kullanım oranlarının daha yüksek çıkmasını etkilediğini düşünüyoruz. Sektörlere baktığımızda ise kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İÇ VE DIŞ PİYASA…

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 21’i eylül ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 15’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 64’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 23’ü dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarına ilişkin verileri paylaştı.