İzmitli minikler İZGİM’de kaliteli vakit geçiriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZGİM’de Çocuk Atölyeleri etkinlikleri, seramik atölyesiyle ağustos ayı boyunca haftada 3 gün olmak üzere devam ediyor. Atölyeye katılan çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri, el-kol kaslarını kullanmaları ve motor becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
BECERİLERİ GELİŞİYOR
Geleneksel Türk sanatlarından biri seramiğin geçmişi M.Ö 6000 yıllarına kadar dayanıyor. İnsanlık tarihine ışık tutan seramik günümüzde her alanda uygulanarak işlevsel hale getiriliyor. Seramik çamurunu şekillendirmeye çalışan çocukların da çamurla çalışırken el - göz koordinasyonu ile ince motor becerileri gelişiyor. Çocukların yaptıkları seramikten objeler, Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan seramik fırınında pişirilerek kendilerine teslim ediliyor.
ATÖLYELERE BAŞVURULAR SÜRÜYOR
İZGİM’de tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılan çocuklar hem el becerisi kazanıyor hem de sosyalleşiyor. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler çocuklar için ebeveynleri https://file.izmit.bel.tr/cocuk-atolyeleri/ adresinden başvuru yapabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.