İzmitli minikler İZGİM’de kaliteli vakit geçiriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZGİM’de Çocuk Atölyeleri etkinlikleri, seramik atölyesiyle ağustos ayı boyunca haftada 3 gün olmak üzere devam ediyor. Atölyeye katılan çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri, el-kol kaslarını kullanmaları ve motor becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.



BECERİLERİ GELİŞİYOR

Geleneksel Türk sanatlarından biri seramiğin geçmişi M.Ö 6000 yıllarına kadar dayanıyor. İnsanlık tarihine ışık tutan seramik günümüzde her alanda uygulanarak işlevsel hale getiriliyor. Seramik çamurunu şekillendirmeye çalışan çocukların da çamurla çalışırken el - göz koordinasyonu ile ince motor becerileri gelişiyor. Çocukların yaptıkları seramikten objeler, Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan seramik fırınında pişirilerek kendilerine teslim ediliyor.



ATÖLYELERE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

İZGİM’de tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılan çocuklar hem el becerisi kazanıyor hem de sosyalleşiyor. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler çocuklar için ebeveynleri https://file.izmit.bel.tr/cocuk-atolyeleri/ adresinden başvuru yapabilirler.