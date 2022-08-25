Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den yarın 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar 26 Ağustos Cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek. Kuvvetli yağış beklenen iller ise, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak olarak açıklandı. Ayrıca yağışların Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında da etkili olması bekleniyor. Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.