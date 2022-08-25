Meteoroloji'den yarın 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar 26 Ağustos Cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek. Kuvvetli yağış beklenen iller ise, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak olarak açıklandı. Ayrıca yağışların Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında da etkili olması bekleniyor. Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
25 Ağu 2022 - 17:27- Gündem Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 17:31
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi dahil 17 il için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.