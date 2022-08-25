25 Ağu 2022 - 17:30- Siyaset G: 25 Ağu 2022 - 17:34

Yıldızlı ve il yönetimi Derince için adaylık düşünen isimleri bir araya getirdi

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanan CHP Derince İlçe Örgütü için başkan adaylığı düşünen isimleri bir araya getirdi.

Yıldızlı ve il yönetimi Derince için adaylık düşünen isimleri bir araya getirdi mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi olağanüstü kongre öncesi CHP Derince İlçe Örgütü için başkan adaylığı düşünen isimleri il başkanlığı binasında bir araya getirdi. Süreçle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme sözü verildi. CHP Geçici Kurulu Başkanı Yaşar Çelik ve yönetimi, kongrede adaylığını düşünen isimler Ali Haymanalı, Atasoy Bilgin, Kerim Şenses ve Orkun Utkubaş’ın katıldığı toplantı sonrası açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti: “Başkan adaylığını düşündüğünü bizlere ileten birbirinden kıymetli isimleri parti binamızda bir araya getirdik. Hepimizin ortak talebi Derince’de birlik ve beraberliğinde sağlanacağı bir kongre sürecinin yaşanmasıdır. Toplantımızda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak görüşlerimizi paylaştık. Sürecin tüm partimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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25 Ağu 2022 - 17:30 - Siyaset

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