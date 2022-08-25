Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Ağustos’ta düzenlenen operasyonların neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 Ağu 2022 - 20:50- Asayiş Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 20:51
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Kocaeli’de terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.