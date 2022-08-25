Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde düşük faizli kredi yalanıyla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşların, kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti, kredi ilk taksiti gibi bahanelerle şüphelilere para yatırdıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonu neticesinde Kocaeli’de 7, İzmir’de ise 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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# polis
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.