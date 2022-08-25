25 Ağu 2022 - 20:51- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 20:52

Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı

Kocaeli ve İzmir’de sosyal medyada ucuz ve düşük faizle kredi verileceği bahanesiyle vatandaşları dolandıran 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde düşük faizli kredi yalanıyla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşların, kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti, kredi ilk taksiti gibi bahanelerle şüphelilere para yatırdıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonu neticesinde Kocaeli’de 7, İzmir’de ise 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# polis

25 Ağu 2022 - 20:51 İHA Kocaeli- Asayiş

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