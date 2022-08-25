25 Ağu 2022 - 21:05- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 21:06

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Şarkıcı Gülşen, İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı.
Şarkıcı Gülşen tutuklandı mask

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na otopark kapısından getirildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği şarkıcı Gülşen’i ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanmasına hükmetti.
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25 Ağu 2022 - 21:05 İHA İstanbul- Asayiş

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