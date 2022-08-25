Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na otopark kapısından getirildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği şarkıcı Gülşen’i ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanmasına hükmetti.
25 Ağu 2022 - 21:05- Asayiş Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 21:06
Şarkıcı Gülşen tutuklandı
Şarkıcı Gülşen, İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.