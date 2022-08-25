Görevinden istifa eden Soyluçiçek yeniden aday: Dönüş nedenim onurum

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soyluçiçek, “Kıymetli Çayırovalılar 3 yıla yakın süredir devam etmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı görevimden bir süredir devam eden sağlık sorunlarım nedeniyle ve doktorlarımın tavsiyesinden dolayı istifa ediyorum. Bu süreçte desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen her zaman yanımda olan başta Sayın İl Başkanım Harun Özgür Yıldızlı’ya ve yönetimine, görev sürecimizde yanımızda olan tüm partililerimize, değerli ilçe yönetimime bu onurlu görevde bana destek oldukları için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partimize olan bağlılığım ve hizmetkârlığım devam edecektir. İl başkanım Sayın Harun Yıldızlı’nın ve genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman emrindeyim" ifadelerine yer verdi.

İLÇE YENİDEN SEÇİM İSTİYOR

İlçe başkanının istifasının ardından ilçe yöneticilerinin de yeniden seçim olması talebiyle istifa ettiği öğrenildi. Çoğunluğun istifası sonrası yönetim karar alma yetkisini CHP İl Yönetim Kurulu toplantısında geçici kurul için isimler belirlendi. Kurul, 30 gün içinde ilçeyi kongreye götürmesi beklenirken akşam saatlerinde istifa eden Cihan Soyluçiçek, çok konuşulacak karar aldı.

“İSTİFA NEDENMİM DOKTOR RAPORLARIYDI; DÖNÜŞ NEDENİM…”

Soyluçiçek tekrar aday olduğunu “Sevgili basın temsilcilerim son dakika aldığım karar gereği birlikteliği sağlamak için ben tekrar adayım. Millet İttifakı’nda iktidar için bu gereksinimi hissettim öleceğimi bilsem de son kanımın son damlasına kadar partim için çalışacağım ve adayım” ifadeleriyle duyurdu. Soyluçiçek gazetemizin sormuş olduğu “neden istifa ettiniz?” ve “neden geri dönme kararı aldınız?” sorularını yanıtladı. Soyluçiçek, “İstifa nedenim doktor raporlarıydı. Dönüş nedenim ise partinin bütünselliği ve onurum” dedi.