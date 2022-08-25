25 Ağu 2022 - 22:49- Siyaset G: 25 Ağu 2022 - 22:52

Görevinden istifa eden Soyluçiçek yeniden aday: Dönüş nedenim onurum

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, sağlık sorunları nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyururken Soyluçiçek bugün aldığı karar ile yeniden aday olacağını duyurdu. Dönüş nedenini sorduğumuz Soyluçiçek, “İstifa nedenim doktor raporlarıydı. Dönüş nedenim ise partinin bütünselliği ve onurum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Görevinden istifa eden Soyluçiçek yeniden aday: Dönüş nedenim onurum mask

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soyluçiçek, “Kıymetli Çayırovalılar 3 yıla yakın süredir devam etmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı görevimden bir süredir devam eden sağlık sorunlarım nedeniyle ve doktorlarımın tavsiyesinden dolayı istifa ediyorum. Bu süreçte desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen her zaman yanımda olan başta Sayın İl Başkanım Harun Özgür Yıldızlı’ya ve yönetimine, görev sürecimizde yanımızda olan tüm partililerimize, değerli ilçe yönetimime bu onurlu görevde bana destek oldukları için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partimize olan bağlılığım ve hizmetkârlığım devam edecektir. İl başkanım Sayın Harun Yıldızlı’nın ve genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman emrindeyim" ifadelerine yer verdi. 

İLÇE YENİDEN SEÇİM İSTİYOR 

İlçe başkanının istifasının ardından ilçe yöneticilerinin de yeniden seçim olması talebiyle istifa ettiği öğrenildi. Çoğunluğun istifası sonrası yönetim karar alma yetkisini CHP İl Yönetim Kurulu toplantısında geçici kurul için isimler belirlendi. Kurul, 30 gün içinde ilçeyi kongreye götürmesi beklenirken akşam saatlerinde istifa eden Cihan Soyluçiçek, çok konuşulacak karar aldı. 

“İSTİFA NEDENMİM DOKTOR RAPORLARIYDI; DÖNÜŞ NEDENİM…”

Soyluçiçek tekrar aday olduğunu “Sevgili basın temsilcilerim son dakika aldığım karar gereği birlikteliği sağlamak  için ben tekrar adayım.  Millet İttifakı’nda iktidar için bu gereksinimi hissettim öleceğimi bilsem de son kanımın son damlasına kadar partim için çalışacağım ve adayım” ifadeleriyle duyurdu. Soyluçiçek gazetemizin sormuş olduğu “neden istifa ettiniz?” ve “neden geri dönme kararı aldınız?” sorularını yanıtladı. Soyluçiçek, “İstifa nedenim doktor raporlarıydı. Dönüş nedenim ise partinin bütünselliği ve onurum” dedi.
# bir, Harun Özgür Yıldızlı, chp, Cumhuriyet Halk Partisi, başkanı, ile, ardından, sağlık

25 Ağu 2022 - 22:49 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.057.414 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’li Erenoğlu: Bizi asla yıldıramadılar mask
CHP’li Erenoğlu: Bizi asla yıldıramadılar
Turel: Hünkar Çayırı için neyi bekliyorsunuz? mask
Turel: Hünkar Çayırı için neyi bekliyorsunuz?
AKP'li Ellibeş'ten şarkıcı Gülşen hakkında açıklama mask
AKP'li Ellibeş'ten şarkıcı Gülşen hakkında açıklama
MHP Darıca'da şok istifa mask
MHP Darıca'da şok istifa
 Yıldız: Başkanımız 3 buçuk yıldır millete hizmet örneği gösteriyor mask
 Yıldız: Başkanımız 3 buçuk yıldır millete hizmet örneği gösteriyor
“Dün Dündür, Bugün Bugündür’ün zirvedeki temsilcisi AKP’dir” mask
“Dün Dündür, Bugün Bugündür’ün zirvedeki temsilcisi AKP’dir”
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL