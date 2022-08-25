Freni patlayan elektrikli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde bulunan Çimenli Sokak ile Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayan 3 yabancı uyruklu çekçekçi şahsın bindiği elektrikli motosiklet, rampa aşağı inerken freni patladı. Araç kaldırıma çarpıp yan yatarak durabildi. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan 3 şahıstan 2’sinin yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 şahıs daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, aracın kaldırma çarpıp devrildiği esnada bir kedinin de aracın altında kaldığı öğrenildi. Kediyi aracın altından kurtaran vatandaş, arka patilerini basamadığını belirtti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.