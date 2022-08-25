Freni patlayan elektrikli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde bulunan Çimenli Sokak ile Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayan 3 yabancı uyruklu çekçekçi şahsın bindiği elektrikli motosiklet, rampa aşağı inerken freni patladı. Araç kaldırıma çarpıp yan yatarak durabildi. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan 3 şahıstan 2’sinin yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 şahıs daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, aracın kaldırma çarpıp devrildiği esnada bir kedinin de aracın altında kaldığı öğrenildi. Kediyi aracın altından kurtaran vatandaş, arka patilerini basamadığını belirtti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.