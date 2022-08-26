Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına Yurdagül’den tepki

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Gülşen ifadesinde grubunda bulunan Miraç isimli müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirtirken “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
“BİRİLERİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANMASI GEREKİR”
Gülşen’in tutuklanmasının ardından CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül, şarkıcı Gülşen’in sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderilmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici paylaşım yaptı. Yurdagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Gülşen, söyledikleri nedeniyle tutuklanacaksa birilerinin ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerekir!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Öz Izmitli - ŞU AT GÖZLÜKLERİNİ ARTIK ÇIKARIN ONUNUZU BIR GÖRÜZN ARTIK SAÇMA SAPAN KONUŞMALARI BIRAKIP HALKIN SESI OLUN BIRAZCIK
ORTADA BİR HAKARET VAR GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEZSİNİZ BUNU
Erol Demirbek Türk - ülkemiz, devletimiz , vatan topraklarımız için halkımız için EN BÜYÜK TEHLİKENİN , FAŞİSTİN( tv. de bir konuşmacı GAZETECİ gaffar yakınca nın yakıştırması) şarkıcı gülşen olduğu tesbit edilmiştir . oh be bulduk suçluyu bu işi de hallettik.
Çenesuyu - erol en büyük faşist SENSİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.