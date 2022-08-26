Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına Yurdagül’den tepki

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Gülşen ifadesinde grubunda bulunan Miraç isimli müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirtirken “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“BİRİLERİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANMASI GEREKİR”

Gülşen’in tutuklanmasının ardından CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül, şarkıcı Gülşen’in sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderilmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici paylaşım yaptı. Yurdagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Gülşen, söyledikleri nedeniyle tutuklanacaksa birilerinin ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerekir!”