17 yaşındaki genç, tırın altında kalarak öldü

Kaza, 22.00 sıralarında D100 karayolu, Dilovası girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritten motosikleti ile giden Bekir T., sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen tırın altında kaldı. Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Bekir T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sebebiyle D100 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - ÇOK YAZIK , ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA SABIRLAR VE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.