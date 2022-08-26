26 Ağu 2022 - 09:28- Asayiş G: 26 Ağu 2022 - 09:29

Böyle kaza görülmemiştir! Deponun üstünde bir minibüs

Çayırova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı.
Böyle kaza görülmemiştir! Deponun üstünde bir minibüs mask
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Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. idaresindeki 41 UR 471 plakalı Fiat marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Kaldırımı aşan minibüs, Şenpiliç’e ait boş olduğu öğrenilen deponun çatısına çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# polis, sağlık, kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayırova

26 Ağu 2022 - 09:28 İHA Kocaeli- Asayiş

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