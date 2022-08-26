Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale gezisinin ardından Kocaeli’ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.
KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI
Yolcu otobüsünün şoförü Cemil U., “Aynadan baktığımda aracın arkasında duman belirdi. Dörtlüyü yakıp aracı sağa çektim. Kapıları açtım. Yolculara ‘Aracın arkasında sıkıntı var, aracı boşaltın’ dedim. Hiç can kaybı yok. Ben tekrar koştum aracın içine baktım. O panikle belki içeride çocuk kalır diye. Baktım hiç kimse yok. Yolculara ‘100 metre ileriye doğru uzaklaşın’ dedim. İtfaiye çağırdık. Onlar da yangına müdahale etti. Maddi hasar var. Kimsenin burnu bile kanamadı” dedi
Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - havalar çok sıcak motorin de pahalı ,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.