Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale gezisinin ardından Kocaeli’ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI



Yolcu otobüsünün şoförü Cemil U., “Aynadan baktığımda aracın arkasında duman belirdi. Dörtlüyü yakıp aracı sağa çektim. Kapıları açtım. Yolculara ‘Aracın arkasında sıkıntı var, aracı boşaltın’ dedim. Hiç can kaybı yok. Ben tekrar koştum aracın içine baktım. O panikle belki içeride çocuk kalır diye. Baktım hiç kimse yok. Yolculara ‘100 metre ileriye doğru uzaklaşın’ dedim. İtfaiye çağırdık. Onlar da yangına müdahale etti. Maddi hasar var. Kimsenin burnu bile kanamadı” dedi

Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.