Kocaelili ismin okuduğu açıklamaya tepki! “Ensar gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin”

İmam hatiplilere yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Suç duyurusu sonra dernek tarafından basın açıklaması yapıldı. Dernek adına açıklamayı Kocaelililerin yakından tanıdığı bir isim gerçekleştirdi. Uzun bir süre Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği ( KİHMED) başkanlığı yapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sebahattin Yamak adliye önünde gerçekleşen basın açıklamasını okuyan isim oldu.

“ENSAR GİBİ VAKIFLARDA OLAN TACİZLERİ DE GÜNDEME GETİRİN”

Şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne emekli öğretmen Mustafa Alter tepki gösterdi. Toplanan kalabalığa seslenen vatandaş, "İmam hatiplerde, Ensar gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin" dedi. Açıklamayı yapan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Yamak’ın yanına gelen emekli bir öğretmen, “Kahrolsun Gülşen. O Gülşen’in düşüncesi. İmam hatiplerde, ENSAR gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin. O zaman sizi alkışlayayım. İmam hatiplerde yaşanan çeşitli olayların hepsinin üstü kapatıldı. O zaman size hürmet edeyim saygı göstereyim” ifadelerini kullandı. Yamak ise cevap olarak, “Bize her zaman hürmet ve saygı göstermeye devam edebilirsiniz. Şuanda provokasyon yapıyorsunuz. Size cevap vermeyeceğiz"

Görüntü: Dokuz8TV