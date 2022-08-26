Kocaelili ismin okuduğu açıklamaya tepki! “Ensar gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin”

İmam hatiplilere yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Suç duyurusu sonra dernek tarafından basın açıklaması yapıldı. Dernek adına açıklamayı Kocaelililerin yakından tanıdığı bir isim gerçekleştirdi. Uzun bir süre Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği ( KİHMED) başkanlığı yapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sebahattin Yamak adliye önünde gerçekleşen basın açıklamasını okuyan isim oldu.
“ENSAR GİBİ VAKIFLARDA OLAN TACİZLERİ DE GÜNDEME GETİRİN”
Şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne emekli öğretmen Mustafa Alter tepki gösterdi. Toplanan kalabalığa seslenen vatandaş, "İmam hatiplerde, Ensar gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin" dedi. Açıklamayı yapan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Yamak’ın yanına gelen emekli bir öğretmen, “Kahrolsun Gülşen. O Gülşen’in düşüncesi. İmam hatiplerde, ENSAR gibi vakıflarda olan tacizleri de gündeme getirin. O zaman sizi alkışlayayım. İmam hatiplerde yaşanan çeşitli olayların hepsinin üstü kapatıldı. O zaman size hürmet edeyim saygı göstereyim” ifadelerini kullandı. Yamak ise cevap olarak, “Bize her zaman hürmet ve saygı göstermeye devam edebilirsiniz. Şuanda provokasyon yapıyorsunuz. Size cevap vermeyeceğiz"
Görüntü: Dokuz8TV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Murat - CHP il ve ilçe teşkilatlarındaki vakaları da dile getirin, o zaman sizi alkışlayalım...Arama motoruna sorunca neler çıkıyor ortaya bir bakalım!
Lazo - Teşekkürler Sayın hocam.Akp'liler dediklerinizi unutmadık.Başı açık kadın perdesiz eve benzer benzer.Ya kiralık yada satılıktır dediğinizi unutmadık.Unutturmayacağız.Allah sizin suratınızdan ar ve namus perdesini kaldırmışşş.
Mehmet Doğrusöz - namaz kılmayanları öldürelim diyen adama neden bir tutuklama gelmiyor ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.