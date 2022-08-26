Arduç’tan Utkubaş’a Derince için açık destek

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gençlik Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı Marmara Bölge Sorumlusu Caner Arduç, CHP Derince’de gerçekleştirilecek olağanüstü ilçe kongresi için aday olduğunu duyuran eski ilçe yöneticisi Orkun Utkubaş’a açık destek verdi. Arduç, Utkubaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Her zaman genç kardeşlerinin yanında olmuş siyasi hayatını gençlik kollarına adamış bir kardeşiniz olarak gençlerin yanında taraf olmaktan asla imtina etmedim etmem. Kocaelimizde bir sürecin önünü açtığımızı gençlerin daha cesur, ne istediğini bildiği bir süreci genç siyasetçiler olarak inşa ettiğimizi düşünenlerdenim. Bugün geldiğimiz noktada birçok ilçemizde gençlik kollarından gelen meclis üyelerimiz, gençlik kollarında yetişmiş ilçe başkanlarımızın varlığı şuan hala görevde olan bizlerin onur madalyalarıdır. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

“GÜVENİM SONSUZ”

Derince ilçemizde de olağanüstü yapılacak ilçe Kongresi'nde aday olan, bu cesareti gösteren bir genç kardeşimiz olan Orkun Utkubaş'a bu onurlu yolda başarılar diliyorum. Kocaeli delegasyonu bu süreçte çok önemli seçimler geçirdi. 42 yaşında bir il başkanı seçti, birçok ilçede gençlik kollarından gelen genç ilçe başkanları belirledi. Bu delegasyonunun Derince sürecinde de parti içi gençleşmeyi sağlayacak adımları atacağına güvenim sonsuz.

“ÇOK GENÇ ARKADAŞIMIZA İHTİYACIMIZ VAR”

Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bizlere sahada koşacak daha çok genç arkadaşımıza ihtiyacımız var. Çünkü bu kirli iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle derince ilçe başkanlığına aday olan herkesi kutluyor, cesareti ve kararlılığıyla gençliği bir adım daha ileriye taşıyan Orkun kardeşimizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.”