Sağanakların ardından sıcak günler sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı, tahminlere göre yağışlar bugün ve yarın da yer yer sürecek, pazar günü etkisini kaybedecek. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte sıcaklık değerleri yükselişe geçecek ve yazın bunaltıcı günleri geri dönecek. Yağışlar gelecek hafta yerel olarak zaman zaman kendini gösterecek.
YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLEYECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.