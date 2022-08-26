26 Ağu 2022 - 09:54- Gündem G: 26 Ağu 2022 - 10:25

Sağanakların ardından sıcak günler sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün de etkisini gösterecek olan sağanak yağış yarından itibaren gücünü kaybedecek, sıcaklıklar artışa geçecek.

Sağanakların ardından sıcak günler sürecek mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı, tahminlere göre yağışlar bugün ve yarın da yer yer sürecek, pazar günü etkisini kaybedecek. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte sıcaklık değerleri yükselişe geçecek ve yazın bunaltıcı günleri geri dönecek. Yağışlar gelecek hafta yerel olarak zaman zaman kendini gösterecek. 

YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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26 Ağu 2022 - 09:54 - Gündem

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