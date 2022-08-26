26 Ağu 2022 - 10:28- Gündem G: 26 Ağu 2022 - 10:29

Ünlü şarkıcı Göksel’den İzmitlilere mesaj var

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu İzmitlilerle birlikte yaşamaya hazırlanan ünlü şarkıcı Göksel, "30 Ağustos’ta İzmit Meydanı’nda buluşuyoruz" dedi.
Ünlü şarkıcı Göksel’den İzmitlilere mesaj var mask

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak. 28 Ağustos’ta başlayacak olan programların finali 30 Ağustos saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda ünlü şarkıcı Göksel’in gerçekleştireceği Büyük Taarruz ve Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü konseriyle olacak. Büyük zaferin coşkusunu kutlayacak olan İzmitlilere sosyal medya hesabından mesaj gönderen ünlü şarkıcı Göksel, herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Göksel, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep beraber coşkuyla kutlamak için İzmit Meydanı’nda buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.
# bir, İzmit belediyesi

26 Ağu 2022 - 10:28 İHA Kocaeli- Gündem

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