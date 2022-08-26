İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak. 28 Ağustos’ta başlayacak olan programların finali 30 Ağustos saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda ünlü şarkıcı Göksel’in gerçekleştireceği Büyük Taarruz ve Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü konseriyle olacak. Büyük zaferin coşkusunu kutlayacak olan İzmitlilere sosyal medya hesabından mesaj gönderen ünlü şarkıcı Göksel, herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Göksel, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep beraber coşkuyla kutlamak için İzmit Meydanı’nda buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.
26 Ağu 2022 - 10:28- Gündem Güncelleme: 26 Ağu 2022 - 10:29
Ünlü şarkıcı Göksel’den İzmitlilere mesaj var
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu İzmitlilerle birlikte yaşamaya hazırlanan ünlü şarkıcı Göksel, "30 Ağustos’ta İzmit Meydanı’nda buluşuyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.